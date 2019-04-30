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"العسكرى السودانى": مقتل 6 من عناصر الأمن فى مواجهات مع متظاهرين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:17 م
"العسكرى السودانى": مقتل 6 من عناصر الأمن فى مواجهات مع متظاهرين رئيس المجلس العسكرى السودانى عبد الفتاح البرهان
أ ش أ
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أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 من عناصر قوات الأمن، وإصابة 16 آخرين فى مواجهات مع متظاهرين فى أنحاء متفرقة من البلاد، أمس الإثنين.
وأكد نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق أول محمد حمدان دقلو، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن المجلس متمسك بالتفاوض، وفى الوقت نفسه لن يسمح بالفوضى أو التعدى على ممتلكات الدولة والمواطنين وسيحسم أى تفلت، مشددا على أن المجلس لن يتعرض للاعتصام.
وقال دقلو، إن قوى الحرية والتغيير وعدت بفتح الطرقات بمحيط مقر الاعتصام ولم تف بذلك، منوها بأنها ستقدم اليوم رؤيتها الشاملة للمرحلة الانتقالية قبل عرضها على جميع القوى السياسية لمناقشتها ومواصلة التفاوض، مضيفا "المجلس اتفق مع قوى التغيير على شراكة حقيقية، واتفقنا معهم كذلك على تشكيل حكومة بكفاءات وطنية".
وتابع "المجلس العسكري وافق على مبدأ مشاركة المدنيين في المجلس، وما نركز عليه حاليا فتح الطرقات في العاصمة حتى تنساب المواد التموينية".
وقال دقلو إن هناك محاولات لإغلاق شوارع الخرطوم ودعوات للاعتداء على مقر القيادة العامة للجيش.. لقد أمهلنا قوى المعارضة 24 ساعة لإعادة حركة السير على الجسور.
وأضاف "السودان في حاجة إلى شباب مخلص غير مسيس وبدون أجندة، همه الوطن والمواطن حتى يتكامل الدور ونصل لنتيجة مرضية للشعب السوداني، نريد ثورة سودانية حضارية ووطنية.. ولا نقبل أي فوضى أو انفلات، وسيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون".


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