الصحة تعلن فحص 10 ملايين و683 ألف طالب وطالبة بمبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، و المتحدث الرسمى، إنه تم فحص 2 مليون و54 ألف و472 طالباً وطالبة منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الحادى والعشرين من الشهر الماضى، فى خمس محافظات هى: الشرقية والدقهلية والمنيا، والغربية والوادى الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و451 ألف و174 طالباً وطالبة في المرحلة الثانية من المبادرة والتي ضمت 11 محافظة هى : "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و177 ألف و865 طالباً وطالبة فى 11 محافظة هى : الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء.

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص فى المبادرة استمرت على 3 مراحل، منذ يوم 16 فبراير الماضى وحتى اليوم 30 إبريل 2019، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كل الطلاب الذين تم اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض التى تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحى" بالمجان.