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السلطات السودانية تنذر المسئولين السابقين بوجوب إخلاء المنازل الحكومية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:25 م
السلطات السودانية تنذر المسئولين السابقين بوجوب إخلاء المنازل الحكومية المجلس العسكرى السودانى
أ ش أ
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أنذرت السلطات السودانية، كبار المسئولين والموظفين فى الحكومة الاتحادية السابقة، بوجوب إخلائهم فورا للمنازل الحكومية التى خصصت لهم أثناء عملهم بحكومة الرئيس السابق عمر البشير، وذلك فى مدة أقصاها 48 ساعة.
وأرسلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء رسائل شخصية لكبار المسئولين فى الحكومة السابقة بهذا الخصوص. وشددت الجهات السودانية المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وتشمل المنازل المطلوب إخلاؤها منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزرات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة، وتقع في أحياء العاصمة الخرطوم.


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