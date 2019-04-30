الرئيس يشيد بعمال مصر فى عيدهم.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان الرئيس يشيد بعمال مصر فى عيدهم، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس يشيد بعمال مصر فى عيدهم ويمتدح مشاركتهم الكثيفة فى الاستفتاء الأخير: جبرتم بخاطرى وخاطر مصر.. وسأكون دائما منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم.. «محدش مخلد فى مكانه غير البلد وأهلها.. وشعب مصر بيحمينا كلنا».. الأمن والاستقرار سبيل التقدم مش علشان الرئيس يستمر فى الحكم.. الإدارة السيئة سبب فشل كثير من القطاعات.. ونطور مصانع المحلة ب 20 مليار جنيه.. محدش هيضيع بسبب خطة الإصلاح وزيادة المرتبات والعلاوات بداية الثمار.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ الرئيس يشيد بعمال مصر فى عيدهم ويمتدح مشاركتهم الكثيفة فى الاستفتاء الأخير: جبرتم بخاطرى وخاطر مصر.. وسأكون دائما منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم.. «محدش مخلد فى مكانه غير البلد وأهلها.. وشعب مصر بيحمينا كلنا».. الأمن والاستقرار سبيل التقدم مش علشان الرئيس يستمر فى الحكم.. الإدارة السيئة سبب فشل كثير من القطاعات.. ونطور مصانع المحلة ب 20 مليار جنيه.. محدش هيضيع بسبب خطة الإصلاح وزيادة المرتبات والعلاوات بداية الثمار

ـ صلاح يواجه ميسى فى نهائى مبكر بدورى أبطال أوروبا.. اليوم

ـ انتهاء "100 مليون صحة" الأحد.. و350 نقطة مسح تواصل حتى نهايو العام

ـ تخفيض 55% على "سكر المكعبات" فى "سوبر ماركت أهلا رمضان"

ـ طوارئ 24 ساعة فى مستشفيات الصحة طوال رمضان.. والتذكرة بجنيه واحد

ـ "الأوقاف" تبتكر وظيفة جديدة لإنهاء وجود سماسرة العمائم ودعاة التطرف