الخميس..وزيرة التضامن وسفير الهند يفتتحان ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

تفتتح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، و سفير الهند بالقاهرة، يوم الخميس القادم، ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد، وذلك بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة، يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الخدمات المتنوعه للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت غادة والى، إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش يأتى على رأس أولويات الوزارة، كما أوضحت أن الورشة بأسيوط ستنتج من 500 إلى 525 طرف صناعى بمستوى تقنى متطور من خلال معسكراً لمدة 42 يوماً لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعى لخدمة أبناء الصعيد، وذلك بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.