الرئيسية أخبار عربية التلفزيون الجزائرى: انتخاب محمد جميعى أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطنى الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:55 م رئيس الجزائر المؤقت رويترز إضافة تعليق اعلن التلفزيون الجزائرى انتخاب محمد جميعي أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. لحظة وصول رئيس وزراء الجزائر السابق لمقر المحكمة للتحقيق فى قضايا فساد رئيس وزراء الجزائر السابق أويحيى يقدم بالمحكمة شهادته فى قضية فساد الجزائر محمد جميعي حزب جبهة التحرير #عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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