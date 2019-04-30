البرلمان الإفريقى يشيد بمبادرة السيسى لعلاج مرضى فيروس "سى" بالقارة

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وجه رئيس البرلمان الأفريقى روجيه نكودو دانج، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لنجاح مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سى"، والكشف عن الأمراض غير السارية داخل مصر، مشيدا بحرص الرئيس السيسى على نقل وتطبيق التجربة المصرية داخل الدول الأفريقية وتكليفه للحكومة المصرية بذلك.

صرح بذلك النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، مؤكدا أن دول وبرلمانات القارة السمراء تابعت تطبيق مبادرة الرئيس السيسى داخل مصر.

وقال "الجندى" فى تصريحات، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك اهتماما كبيرا بإنشاء مصر ما يقرب من 14 مركزا لعلاج فيرس "سى" فى عدد من الدول الأفريقية الشقيقة التى أعجبتهم التجربة بتفاصيلها خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سى" بين الأفارقة حيث بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية بإنشاء 4 مراكز علاج فى إفريقيا، أولها فى دولة تشاد لتوفير الفحص والعلاج للمصابين.

ووجه النائب مصطفى الجندى التحية والتقدير باسم برلمانات وشعوب القارة السمراء للرئيس السيسى على مبادرته لعلاج مليون إفريقى والمقرر تنفيذها بـ14 دولة إفريقية صديقة، وذلك من خلال توفير الدواء المصرى والكوادر الطبية، بما يساهم فى نقل الخبرة المصرية لهذه الدول.

وأكد أن نجاح مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة"، جعل منظمة الصحة العالمية تتجه نحو توثيق تلك المبادرة الفريدة لتدريسها والاسترشاد بها، بما حققته من إنجازات يشهد لها العالم فضلا عن تأكيدها استمرار دعم المنظمة، لمنظومة الصحة في مصر، وتقديم كافة سبل الدعم الفني، بما يحقق تقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض المصري.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من فحص 49 مليونا و83 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بمراحلها الثلاث، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.