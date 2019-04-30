الاندبندنت: "المحافظين" يهددون بالإطاحة بماى فى يونيو

كتبت رباب فتحى

حذر نواب حزب المحافظين رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي من أنها ستواجه تحديا لقيادتها في قمة غير مسبوقة في يونيو، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه وسط غضب من التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، توصل رئيس الدائرة المحلية إلى دعم كاف للدفع بإجراء اجتماع عام طارئ لمناقشة رئاسة ماي واستراتيجيتها بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ورد تم إبلاغ رئيسة الوزراء من قبل رئيس المؤتمر الوطني المحافظ ، أندرو شارب ، يوم الاثنين ، بعد أن وقع أكثر من 10 في المائة من الأحزاب المحلية على عريضة تطالبها بالرحيل.

يأتي هذا في الوقت الذي استعد فيه المحافظون لخوض الانتخابات المحلية وسط تحذيرات من أنهم قد يخسرون أكثر من 800 مقعد في استطلاع يوم الخميس.

من المتوقع أن يتم عقد اجتماع لـ 800 من رؤساء الدوائر الانتخابية والنساء وكبار الناشطين في يونيو ، وفقًا لصحيفة ذا صن.