الأمن يحبط محاولة تفجير قنبلة في حشد جماهيرى بكاليفورنيا

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية إحباط محاولة إرهابية من جانب عسكري سابق بالجيش الأمريكي بتفجير قنبلة في تجمهر لمجموعة تنادي بمبادئ "القوميين البيض" بمدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف مسئولو هيئة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) عن إلقاء القبض على شخص يدعى مارك ستيفن دومينجو (26 عاما)، بينما كان يتسلم شحنة تضم عبوة تفجير بدائية الصنع من أحد ضباط تنفيذ القانون متنكرا في هيئة الشخص المصنع للمتفجرات.. لافتين إلى أن دومينجو كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يخطط لمثل هذا الهجوم على التجمهر، بهدف إضعاف الولايات المتحدة حتى "يذوقوا طعم الإرهاب الذي سعدوا بنشره في جميع أنحاء العالم"، على حد تعبيره.

وأوضحت التحقيقات الفيدرالية أن استهدافه لذلك التجمهر جاء، على وجه الخصوص، بعد الهجمات الإرهابية التي نفذها مؤخرا مهاجمون وصفوا بأنهم "منادون بتفوق ذوي البشرة البيضاء" في الولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات نيوزيلندا الإرهابية الأخيرة التي اعتبر دومينجو أنها يجب ألا تمر "بغير عقاب".

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أنه من المتوقع، في حالة إدانة هذا الشخص، أن يتعرض لعقوبة سجن تبلغ 15 عاما.