video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن يحبط محاولة تفجير قنبلة في حشد جماهيرى بكاليفورنيا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:38 ص
الأمن يحبط محاولة تفجير قنبلة في حشد جماهيرى بكاليفورنيا محاولة تفجير - صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الأمريكية إحباط محاولة إرهابية من جانب عسكري سابق بالجيش الأمريكي بتفجير قنبلة في تجمهر لمجموعة تنادي بمبادئ "القوميين البيض" بمدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف مسئولو هيئة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) عن إلقاء القبض على شخص يدعى مارك ستيفن دومينجو (26 عاما)، بينما كان يتسلم شحنة تضم عبوة تفجير بدائية الصنع من أحد ضباط تنفيذ القانون متنكرا في هيئة الشخص المصنع للمتفجرات.. لافتين إلى أن دومينجو كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يخطط لمثل هذا الهجوم على التجمهر، بهدف إضعاف الولايات المتحدة حتى "يذوقوا طعم الإرهاب الذي سعدوا بنشره في جميع أنحاء العالم"، على حد تعبيره.

وأوضحت التحقيقات الفيدرالية أن استهدافه لذلك التجمهر جاء، على وجه الخصوص، بعد الهجمات الإرهابية التي نفذها مؤخرا مهاجمون وصفوا بأنهم "منادون بتفوق ذوي البشرة البيضاء" في الولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات نيوزيلندا الإرهابية الأخيرة التي اعتبر دومينجو أنها يجب ألا تمر "بغير عقاب".

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أنه من المتوقع، في حالة إدانة هذا الشخص، أن يتعرض لعقوبة سجن تبلغ 15 عاما.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بولاية كاليفورنيا الأمريكية

منفذ حادث دهس كاليفورنيا: كنت أعتقد أنهم مسلمون

الولايات المتحدة الأمريكية

كاليفورنيا

محاولة تفجير

السلطات الامريكية




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة