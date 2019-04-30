إصابة 3 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى قليوب

القليوبية - نيفين طه

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين فى قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، باستخدام الأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطاراَ من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية عزبة عبدالله باشا التابعه لقرية بلقس دائرة المركز .

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "احمد.ص.ع" 27 عاما مصاب، "محمد.ص.ر" 27 عاما، "فرج ع م" 60 عاما ، "زياد ف ع" 14 عاما، "علاء ف ع" 32 عاماً، "مصطفى ص ع" 27عاما، "طلعت ن ع" مصاب، وطرف ثان "سيد ا ع" 47 عاما، "فاطمه م ا" 60 عاما مصابه، "أشرف س أ" 32 عاما "رمضان س ا" 36 عاما، "حاتم ج أ" 36 عاما .

وأوضحت التحريات إن سبب المشاجرة قيام بعض الأطفال من أبناء الطرف الأول باللهو بالقرب من أرض الطرف الثانى، وعلى أثر ذلك قام الثامن بالتعدى عليهم بالسب والضرب، مما أدى لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الطرفان والتراشق بالحجارة فيما بينهم، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى بندقية خرطوش .

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة المتهم الثانى عشر السلاح المستخدم عباره عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن و2 طلقه من ذات العيار.

تم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7862 جنح مركز قليوب لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق