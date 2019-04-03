2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

كتب محمود حسين

كشفت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، أنها تلقت أكثر من 2000 شكوى من المواطنين خلال الفترة الماضية منذ بدء دور الانعقاد الرابع فى شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن.

وأوضحت اللجنة فى تقرير لها للعرض على المجلس، أن هذه الشكاوى المقدمة من المواطنين تتعلق بنقص بعض الخدمات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل مشكلات تخص الطرق غير المؤهلة ومعدل حوادث الطرق والمرور، وتوصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى ومحطات مياه الشرب، والإهمال فى بعض المستشفيات وسوء الخدمة المقدمة للمواطن فى بعض المستشفيات، وشكاوى من جشع التجار وتلاعبهم فى الأسعار، وأيضًا شكاوى من سوء تعامل بعض الموظفين مع الجمهور فى المصالح الحكومية.

ولفتت إلى أن يتلقى هذه الشكاوى ويحيلها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة قامت بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة لدراستها وفحصها والرد عليها.

وكانت اللجنة قد أكدت أن الحكومة تتجاوب مع بعض الشكاوى من خلال الوزارات والقطاعات والجهات الحكومية وتقوم بفحص تلك المشكلات والرد عليها.