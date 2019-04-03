10 معلومات عن عبد القادر بن صالح القائم بأعمال رئيس الجزائر السابق بوتفليقة

كتب محمد جمال

استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء رضوخا لضغط شعبى فى أعقاب أسابيع من الاحتجاجات بعد حكمه للبلاد 20 عاما.

وأعلن بوتفليقة (82 عاما) تنحيه فى بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية التى قالت إنه أبلغ المجلس الدستورى، بصفته رئيسه، قرار إنهاء فترته اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة أبلغ رسميًا رئيس المجلس الدستورى بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.



عبد العزيز بوتفليقة

ويأتى الأن السؤال ،من سيتولى رئاسة البلاد بعد استقالة بوتفليقة ؟؟

ج : سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائرى.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه " فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية.



عبد القادر بن صالح

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز 10 معلومات عن عبد القادر بن صالح خليفة بوتفليفة..

ولد بن صالح فى 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان.

ينتمى بن صالح لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى، الذى يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطنى الذى يرأسه بوتفليقة.

التحق عبد القادر بن صالح، سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطنى، وفى 1962، وبطلب منه، تمّ تسريحه من جيش التحرير الوطنى.

امتهن الصحافة، وبدأ حياته المهنية فى جريدة "الشعب" الحكومية فى العام 1967.

أصبح نائبًا فى البرلمان عن ولايته تلمسان لثلاث دورات متتالية ابتداء من سنة 1977.



عبد القادر بن صالح

فى 1989، عين الرئيس المرتقب للجزائر، سفيرًا لبلاده فى المملكة العربية السعودية، وممثلًا دائمًا لدى منظمة التعاون الإسلامى بجدة.

انتُخب عبد القادر بن صالح، بالإجماع فى 2 يوليو 2002، رئيسًا لمجلس الأمة، بعد تعيينه من رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسى.

قلد بوسام جيش التحرير الوطني، ووسام الاستحقاق الوطنى ، كما تم تشريفه من العديد من الدول الصديقة حيث قلده رؤساؤها أوسمة الاستحقاق الوطنى حسب النظام الدستورى لكل منها.