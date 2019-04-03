وسائل إعلام جزائرية: انطلاق اجتماع المجلس الدستورى لإعلان شغور منصب الرئيس

كتب : أحمد جمعة

أكدت وسائل اعلام جزائرية ان المجلس الدستورى سيعقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، وجوبا لإعلان شغور، منصب رئيس الجمهورية، بعد أن قدم، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، استقالته.

وحسب المادة 102 من الدستور الجزائرى، ففى حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويثبت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الجزائرى الذى يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمة الجزائرى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.