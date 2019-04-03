وزير الصناعة: افتتاح مشروع مصرى فنلندى مشترك لإنتاج مواد التغليف المرن

كتب – إسلام سعيد

التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أحد المشروعات الصناعية الفنلندية المقامة بالسوق المصرى في مجال إنتاج مواد التغليف المرن والذي سيتم افتتاحه الشهر الجارى، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يخدم السوق المحلى ويصدر لأسواق قارتى إفريقيا وأوروبا وأسواق الدول العربية.

وأشار نصار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الصناعية الفنلندية المتقدمة لتطوير الصناعة الوطنية في عدد كبير من المجالات.

وأوضح نصار أن الوزارة تدعم كافة الاستثمارات العاملة بالسوق المصرى بصفة عامة والاستثمارات الفنلندية بصفة خاصة، مشيراً إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يسهم في تعزيزمعدلات نمو الاقتصاد القومى.

ومن جانبها أشادت لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا بالقاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي نفذته الحكومة المصرية مؤخراً، مشيرةً إلى أن البرنامج ساهم في لفت انظار واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية للعمل بالسوق المصرى والتصدير للسوقين الاقليمى والعالمى.

وأشارت إلى أن السوق المصرى يمثل محوراً هاماً لنفاذ الصادرات الفنلندية لاسواق قارة إفريقيا وأسواق المنطقة العربية خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الفاعلة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

وقالت إن المشروع الجديد لإنتاج مواد التغليف المرن يمثل نقطة انطلاق جديدة للاستثمارات الفنلندية بالسوق المصرى ويسهم في نقل الخبرات الصناعية الفنلندية المتطورة للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أن 75% من رأس مال المشروع استثمارات فنلندية و25% استثمارات مصرية.