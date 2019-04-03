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هيئة موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:34 م
هيئة موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية ميناء نويبع - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1007 هيكتوبسكال وحالة البحر مضطربة.

 

وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.


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