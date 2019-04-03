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هيئة الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس غدا.. اعرف التفاصيل × 10 معلومات

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:15 م
هيئة الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس غدا.. اعرف التفاصيل × 10 معلومات حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس لغدا الخميس، وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى نقاط مبسطة توقعات حالة الطقس كما يلى .

1- يتوقع الخبراء طقس لطيف على السواحل الشمالية

2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

3- يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

4-  تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة

5-  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.

6-  حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية

7-  حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

8-  درجات الحرارة غدا بلقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

9- درجات الحرارة بمطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

10- درجات الحرارة  بقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.


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