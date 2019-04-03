هيئة الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس غدا.. اعرف التفاصيل × 10 معلومات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس لغدا الخميس، وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى نقاط مبسطة توقعات حالة الطقس كما يلى .

1- يتوقع الخبراء طقس لطيف على السواحل الشمالية

2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

3- يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.

6- حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية

7- حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

8- درجات الحرارة غدا بلقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

9- درجات الحرارة بمطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

10- درجات الحرارة بقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.