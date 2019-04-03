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نيابة الخصوص تصرح بدفن جثة ربة منزل انتحرت بسبب رفض زوجها الإنجاب

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:49 م
نيابة الخصوص تصرح بدفن جثة ربة منزل انتحرت بسبب رفض زوجها الإنجاب جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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صرح محمد الكاشف، وكيل نيابة الخصوص، بإشراف مصطفى البحراوى رئيس النيابة بدفن جثة ربة منزل انتحرت بمسكنها بدائرة القسم عقب عرضها على الطب الشرعى وتشريحها، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

 

وكان بلاغ ورد للعميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص من عمليات النجدة بقيام إحدى السيدات بالانتحار داخل مسكنها بشقة بالطابق السابع بعقار بناحية شارع الجامع بدائرة القسم.

 

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود جثة "نادية أ أ س" 25 عاما، عاملة بمصنع ملابس، داخل غرفة النوم معلقة من رقبتها بـ3 إيشاربات متصلة ببعضها والطرف الآخر مثبت بجنش السقف ومدلاة بالقرب من سرير غرفة النوم.

 

وانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية لمناظرة الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، وبسؤال زوج المتوفاة "وائل م ع" 45 عاما، مبيض محارة، أكد وجود خلافات بينه وبين زوجته مستمرة بسبب رغبتها فى الإنجاب ورفضه ذلك الأمر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2002 إدارى قسم الخصوص لسنة 2019م.


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