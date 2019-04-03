نقل الكهرباء توقع عقد بمليار و700 مليون جنيه لإنشاء خط كهربائى فى بنبان

كتبت رحمة رمضان

وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع عقد لتأمين وتدعيم تفريغ قدرات مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان على جهد 500 كيلوفولت ، وذلك بالتوازى مع قرب إستكمال دخول كامل القدرات المحطة الشمسية فى بنبان بأسوان .

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن إنشاء الخط الكهربائى المزدوج الدائرة رباعى الموصل نجع حمادى الصناعية / بنبان (S3) الشمسية بطول يصل إلى حوالى 195 كيلومتر بهدف تفريغ القدرة المولدة من مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان على جهد 500 كيلوفولت.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 1,7 مليار جنيه مصرى يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ستة أشهر.

كما أضافت مشالى أنه تم توقيع العقد مع شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع وذلك بعد أن تم التوصل إلى أفضل العروض الفنية والمالية من خلال ممارسة تقدم إليها عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة.