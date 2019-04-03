نادى سيناء للهجن يستعد لتنظيم سباق جديد للإبل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اليوم، نادي سيناء للهجن والفروسية، عن التجهيز لإقامة سباق جديد للهجن بمنطقة وسط سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال النائب جازى سعيد، رئيس مجلس إدارة النادى لـ" اليوم السابع" إن السباق سيقام فى المضمار الخاص بالنادى في مقره بقرية الجفجافة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء السبت والأحد والاثنين الموافق 6 و 7 / 8 / أبريل 2019 الجارى.

وأوضح أنه تم دعوة كافة ملاك الإبل للتسجيل والمشاركة فى السباق الذى يتوقع أن تتنافس فيه المئات من الهجن العربية الأصيلة وحضور ومشاركة من مشاهدين للرياضة التراثية الأصيلة من كل انحاء سيناء والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن الاهتمام برياضة الهجن اصبح يحظى باهتمام شديد من كافة اجهزة الدولة فى اطار تشجيعها للأهالى فى كافة المجالات .