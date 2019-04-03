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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بالزاوية الحمراء نتيجة انفجار ماسورة غاز

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بالزاوية الحمراء نتيجة انفجار ماسورة غاز الموجز و انفجار الزاوية الحمراء
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بالزاوية الحمراء نتيجة انفجار ماسورة غاز.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بالزاوية الحمراء نتيجة انفجار ماسورة غاز

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، بسبب انفجار ماسورة غاز، مما أدى إلى انهيار جزئى لعقار بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة

 

محافظة القاهرة تخلى عقارين من السكان بعد انفجار بسبب تسريب غاز

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، عقارين بحى الزاوية الحمراء، نتيجة انفجار بسبب تسرب غاز فى أحدهما.

 

رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس حول استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية في مصر. وحضر الاجتماع وزراء الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 

"جوتيرش": مصر تلعب دوراً مهما وناقشت مع الرئيس السيسى استقرار ليبيا

أعرب  الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"عن امتنانه بالنقاشات والمباحثات المطولة التى عقدها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

 

وسائل إعلام جزائرية: انطلاق اجتماع المجلس الدستورى لإعلان شغور منصب الرئيس

أكدت وسائل اعلام جزائرية ان المجلس الدستورى سيعقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، وجوبا لإعلان شغور، منصب رئيس الجمهورية، بعد أن قدم، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، استقالته.

 

التعليم: لا صحة لتأجيل امتحانات طلاب أولى ثانوى لحين انتهاء امتحانات الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

 

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج خلال جولة فى سوق للخضار فى تل أبيب، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

 

سامح شكرى: السيسي بحث مع "جوتيريش" القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد اجتماعاً اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.


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الزاوية الحمراء

حادث الزاوية الحمراء

انفجار الزاوية الحمراء




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