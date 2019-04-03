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مناورات لقوات المدفعية والصواريخ للمنطقة العسكرية المركزية الروسية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:24 ص
مناورات لقوات المدفعية والصواريخ للمنطقة العسكرية المركزية الروسية الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
يكاتيرينبورج (أ ش أ)
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أعلنت قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية أن أكثر من 7 آلاف عسكرى شاركوا فى مناورات واسعة النطاق لقوات المدفعية والصواريخ التابعة للمنطقة، والتى جرت على أراضى الأقاليم الروسية الثلاثة (الإقليم المحيط بنهر الفولجا وإقليم سيبيريا وإقليم أورال) وطاجيكستان.

وقال المكتب الإعلامى للمنطقة - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن أطقم راجمات الصواريخ من طراز (جراد) و(أوراجان) ومدافع (مالكا) ذاتية الحركة بالإضافة إلى مدافع الهاون الثقيلة من طراز (تيولبان) ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز (مستا) و(جفوزديكا) قامت بالتدريب على تدمير مراكز القيادة وتجمعات الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للعدو المحتمل على بعد حتى 20 كم، بالإضافة إلى دعم تجمعات القوات الصديقة أثناء قيامها بتنفيذ عمليات عسكرية مختلفة".

وخلال هذه المناورات، تم إيلاء اهتمام خاص بالاستفادة من الخبرات المكتسبة فى النزاعات العسكرية المعاصرة فيما يتعلق بالاستخدام القتالى لقوات المدفعية والصواريخ.

وجرت هذه المناورات على أراضى مقاطعات كيميروفو وأورينبورج وتشيليابينسك الروسية، بالإضافة إلى مشارف جبال بامير على بعد 40 كم من العاصمة الطاجيكية (دوشنبيه)، وأصبحت بمثابة المرحلة النهائية من معسكر التدريب الخاص بقوات المدفعية والصواريخ والتى جرت فى المنطقة العسكرية المركزية على مدى شهر.

 


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