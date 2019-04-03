مقتل 13 مسلحا من "داعش خراسان" واستسلام 55 من طالبان فى عمليات بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

قال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى شرق البلاد إن ما لا يقل عن 13 مسلحا من تنظيم (داعش خراسان) قتلوا بينما استسلم 55 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات تم تنفيذها فى إقليم كونار شرق أفغانستان.

وأضاف الفيلق - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، أن عمليات مكافحة الإرهاب تجرى فى كونار للقضاء على الأعداء.

وأوضح البيان أنه تم تنفيذ العمليات منذ ثلاثة أيام وقتل خلالها 13 مسلحا على الأقل من داعش خراسان بينما استسلم 55 مسلحا من طالبان لقوات الأمن وانضموا إلى عملية السلام.

وأشار البيان إلى أن القوات البرية تدعمها أيضا القوات الجوية ووحدات المدفعية بالجيش الأفغاني.

ولم تعلق الجماعات المسلحة من بينها طالبان والموالون لداعش على هذه العمليات حتى الآن.