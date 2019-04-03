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الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:36 م
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مسلحون يختطفون سيدة أمريكية وسائقها فى متنزه وطنى فى أوغندا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:10 م
مسلحون يختطفون سيدة أمريكية وسائقها فى متنزه وطنى فى أوغندا عناصر من الشرطة الاوغندية
كمبالا (رويترز)
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قالت الشرطة اليوم الأربعاء، إن مسلحين خطفوا أمريكية وسائقها الأوغندى، من متنزه وطنى فى جنوب غرب أوغندا وطالبوا بفدية 500 ألف دولار مقابل إطلاق سراحها.

وذكر بيان لنائب المتحدث باسم الشرطة أن كيمبرلى سو إيندكوت (35 عاما) والسائق الأوغندى جان بول كانا فى جولة سفارى فى متنزه كوين إليزابيث الوطنى عندما نصب أربعة مسلحين فخا لسيارتهما مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن زوجين مسنين كانا فى المكان لكن المسلحين تركوهما فسارعا للإبلاغ عن الواقعة، ولم تتضح هوية الخاطفين. وسبق أن نفذت حركة الشباب الصومالية هجمات فى أوغندا لكنها لم تخطف أحدا مقابل فدية قط. والمتنزه الذى حدثت فيه واقعة الخطف قريب من الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث تنشط العديد من الجماعات المتمردة.

وقالت الشرطة إن المؤشرات الأولية تظهر أن الخطف كان لدوافع مالية نظرا لأن الجماعة سارعت بطلب فدية باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالسائحة.

وقالت الشرطة فى بيان "نميل للاعتقاد بقوة أن هذه الفدية هى سبب الخطف. أغلقت الفرق الأمنية المشتركة جميع مناطق الخروج على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وتبحث عن المخطوفين"، وذكر البيان أن الشرطة تعتقد أن الجماعة ربما لا تزال موجودة فى المتنزه.

 


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مسلحون

ختطف سيدة أمريكية

متنزه وطنى

أوغندا




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