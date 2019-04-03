ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز عربية) في نبأ عاجل لها، ولم تشر إلى المزيد من التفاصيل.

وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر في العاصمة إسطنبول.

وكان حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في تركيا، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان قد خسر نتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، حيث فاز حزب "الشعب الجمهوري المعارض" بفارق ضئيل في العاصمة أنقرة ومدينة أزمير.