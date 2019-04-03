محكمة شئون الأسرة تقضى بحكم صحة نسب لفتاة تزوجت وهى قاصر فى قنا

قضت محكمة مركز قنا لشئون الأسرة بصحة نسب طفلة رضيعة عمرها عام ونصف لوالدها، بعد أن أنكر نسبها مستغلا زواجه بوالدتها وهى قاصر دون توثيق بما يعرف زواج السنة.

وقالت مروة عبدالرحيم المحامية المتخصصة فى قضايا المرأة، أنا تبنت هذه القضية لشدة الظلم الذى وقع على الفتاة، حيث تزوجت وهى طفلة زواج قاصرات فى سن 15 عاما أو ما يعرف عرفا بزواج السنة دون توثيق، وبعد ذلك استحالت العشرة مع زوجها وحينما طالبت عائلتها بتوثيق الزواج، خدعهم بإجراء الطلاق والزواج فى نفس الساعة من أجل إنكار نسب الطفلة للاستحالة منطقية الحمل، لتقضى المحكمة بصحة نسب الطفلة الرضيعة.