محافظ صعدة اليمنية: تحرير 3 مديريات بالمحافظة ونقترب من تحرير الرابعة

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أكد محافظ صعدة اليمنية اللواء هادى طرشان الوائلى، أن هناك 3 مديريات فى المحافظة تم تحريرها، مع اقتراب تحرير المديرية الرابعة.

وأوضح الوائلي، فى تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك معارك تدور فى 8 مديريات من محافظة صعدة من أصل 15 مديرية، وأن الجيش لا يبعد سوى 30 كيلومترا من مركز المحافظة، مؤكدا أنه بالتعاون مع قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية سيتم إعادة فتح منفذ البقع فى الأيام المقبلة.



جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الأمنية لمحافظة صعدة برئاسته فى محافظة مأرب اليمنية، بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود، ووكيل جهاز الأمن السياسى العميد الركن نور الدين اليامى ومدير عام شرطة المحافظة وقادة الوحدات والفروع الأمنية بالمحافظة.



وناقش الاجتماع آلية النزول الميدانى والانتشار الأمنى فى المديريات المحررة وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية فيها والتمهيد لعودة المواطنين إليها واستلام المنافذ الدولية فى المحافظة وإعادة فتحها.