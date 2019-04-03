video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظ صعدة اليمنية: تحرير 3 مديريات بالمحافظة ونقترب من تحرير الرابعة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:10 م
محافظ صعدة اليمنية: تحرير 3 مديريات بالمحافظة ونقترب من تحرير الرابعة قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد محافظ صعدة اليمنية اللواء هادى طرشان الوائلى، أن هناك 3 مديريات فى المحافظة تم تحريرها، مع اقتراب تحرير المديرية الرابعة.

وأوضح الوائلي، فى تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك معارك تدور فى 8 مديريات من محافظة صعدة من أصل 15 مديرية، وأن الجيش لا يبعد سوى 30 كيلومترا من مركز المحافظة، مؤكدا أنه بالتعاون مع قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية سيتم إعادة فتح منفذ البقع فى الأيام المقبلة.


جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الأمنية لمحافظة صعدة برئاسته فى محافظة مأرب اليمنية، بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود، ووكيل جهاز الأمن السياسى العميد الركن نور الدين اليامى ومدير عام شرطة المحافظة وقادة الوحدات والفروع الأمنية بالمحافظة.


وناقش الاجتماع آلية النزول الميدانى والانتشار الأمنى فى المديريات المحررة وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية فيها والتمهيد لعودة المواطنين إليها واستلام المنافذ الدولية فى المحافظة وإعادة فتحها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربي يبحث مع مسؤولين أممين التدخلات الإيرانية في اليمن

بعثة المراقبيين الدوليين تجتمع بممثلى اليمن لتنفيذ إعادة الانتشار بالحديدة

فيديو.. التحالف العربى: دعم إيران للمتمردين الحوثيين يطيل أمد المعركة فى اليمن

اليمن: قصف حوثى بـ"الهاون" فى الحديدة

اليمن

صعدة

الحوثيين




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة