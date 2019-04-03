محافظ شمال سيناء يفتتح معرض السلع المعمرة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اليوم، اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، معرضا للسلع المعمرة وسط مدينة العريش، بحضور ومشاركة أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة .

شاركت فى المعرض شركات غزل المحلة والهيئة العربية للتصنيع وصيدناوى، كما شارك عددا من أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش افتتاح المعرض، أنه جاء فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى وافتتاح مشروعات منوعة بدأت من أمس من بئر العبد.

وأضاف أن المعروضات تم الاتفاق مع الشركات أن تباع بسعر مخفض لأهالى شمال سيناء لتوفير مستلزمات الأهالى ، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد فى عيدها القومى كل جديد، داعيا الأهالى للمشاركة والمساهمة فى نجاح المعرض .

وأوضح أن المعرض دلالة أنه لاصحة لما يتردد من شائعات بإغلاق مدينة العريش، وأنه بداية لسلسة معارض توفر السلع للأهالى خلال أيام سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة.