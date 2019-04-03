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محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 70 للترقي لأمناء الشرطة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:40 م
محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 70 للترقي لأمناء الشرطة محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، يرافقه اللواء دكتور محمد يوسف الإبشيهي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للتدريب، واللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، حفل تخريج الدفعة 70عسكريين للترقي لكادر الأمناء بمعهد تأهيل أفراد الشرطة بحي الكوثر بسوهاج.

شملت الإحتفالية العديد من العروض العسكرية والقتالية، بالإضافة الى عروض اللياقة البدنية، وعرض مشاة بالسلاح، وعروض الإشتباك، ومهارات الدفاع عن النفس، وعرض فك وتركيب الأسلحة، ثم الختام بالعرض العسكري العام.

وقال اللواء دكتور محمد يوسف الإبشيهي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للتدريب، خلال كلمته أنه يتم إعداد وتدريب أفراد الشرطة على أعلى مستوى، من خلال برامج التدريب النظرية للعلوم الشرطية والقانونية، بجانب التدريب العملي، الذي يظهر الجوانب الانضباطية باعتبارها ركيزة العمل الأمني .

وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الإدارة العامة للتدريب تحمل على عاتقها مسئولية النهوض بالمنظومة التدريبية، وثقل مهارات رجال الشرطة، ورفع كفائتهم الميدانية والتثقيفية، ليكونوا قادرين علي حماية أمن مصر الغالية وشعبها العظيم.

 


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