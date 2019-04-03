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الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:48 م
خالد صلاح
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محافظ دمياط تزور سوق الجملة بدمياط الجديدة وتوجه بالإعلان عن أسعار السلع

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:18 م
محافظ دمياط تزور سوق الجملة بدمياط الجديدة وتوجه بالإعلان عن أسعار السلع خلال الزيارة
دمياط معتز الشربينى
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تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سوق الجملة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة والتى رافقها خلالها النائب محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.

حيث تفقدت المحافظ السوق المقام على مساحة 70 ألف متر وناقشت مع رئيس الغرفة التجارية سبل التوسع فى أنشطة السوق.

وخلال لقائها بتجار سوق الجملة للتعرف على مطالبهم وآرائهم وجهت محافظ دمياط بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بالصفحة الرسمية للمحافظة بصورة أسبوعية وذلك لضبط الأسعار وحتى يتعرف المواطن على اسعار الفاكهة والخضروات خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، كما وجهت المحافظ على البدء فى اتخاذ إجراءات تعيين فرد شرطة لتأمين السوق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين لإحكام الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة.


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