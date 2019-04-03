محافظ بنى سويف يسلم مساعدات زواج لـ25 فتاة من الأيتام

شهد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة ومسجد السيدة حورية الخيرية عقب أداء صلاة المغرب لتجهيز عدد من الفتيات اليتيمات للزواج، وتحت رعاية شركة أسمنت "تيتان"، وفى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى وعيد الأسرة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات القران الكريم أعقبتها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بدأها بتقديم الشكر للمحافظ المستشار هانى عبد الجابر لحرصه على حضور الاحتفالية، وتكريم الفتيات اليتيمات بمناسبة زفافهن، مشيرًا إلى الثواب العظيم لكافل اليتيم الذى يجاور الرسول "صلى الله عليه وسلم " فى الجنة

وقام المحافظ بتوزيع مساعدات الزواج على الفتيات اليتميات والبالغ عددهن 25 فتاة بواقع 5 آلاف جنيه لكل فتاة بجانب بعض مستلزمات بيت الزوجية، معربا عن سعادته لحضور هذه الاحتفالية، ومقدما التهنئة للفتيات، ومتمنيا لهن التوفيق والسعادة فى حياتهن المقبلة.

حضر الاحتفالية اللواء عصام العلقامى السكرتير العام،الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف والمستشار أحمد عباس عضو مجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية، وتونى عثمان مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية بمجموعة تيتان، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، وأحمد حمدى وكيل وزارة التضامن، وجموع المصلين وأهالى وأسر الفتيات اليتيمات.