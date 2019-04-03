video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يحيل عاملين بـ5 مدارس للنيابة لاتهامهم بصرف بدلات دون حق

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:32 م
محافظ المنيا يحيل عاملين بـ5 مدارس للنيابة لاتهامهم بصرف بدلات دون حق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من العاملين بـ5 مدارس تابعة لإدارة المنيا التعليمية للنيابة العامة للتحقيق، بشأن صرفهم مبلغ 500 ألف جنيه وفقاً لأحكام قضائية كأجر مضاعف عن عملهم أيام العطلات الرسمية باستخدام محررات منسوب صدورها إلى المدارس التى يعملون بها.

قال أمير زيدان مدير إدارة الشئون القانونية، إنه بالتحقيق فى الواقعة، أكد مديرو المدارس الـ5 بعدم قيامهم بالتوقيع على أى إفادات تتضمن أحقيتهم فى صرف بدل راحة عن يوم السبت والعطلات الرسمية لأى عامل أو مدرس، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2016 بما يفيد تحمل هؤلاء العاملين مسئولية التلاعب بتلك الأوراق الرسمية.

أكد المحافظ، أنه لا أحد فوق القانون وأن جميع المواطنين سواء ضماناً لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة قواعد وضوابط المهنة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شخص في المنيا يزور المحررات الرسمية لراغبي السفر

المنيا

محافظ المنيا

احالة عاملين للتحقيق

ادارة المنيا التعليمية

صرف مبالغ عن العطلات

اخبار المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة