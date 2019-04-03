محافظ المنيا يحيل عاملين بـ5 مدارس للنيابة لاتهامهم بصرف بدلات دون حق

المنيا - فريق المحافظات

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من العاملين بـ5 مدارس تابعة لإدارة المنيا التعليمية للنيابة العامة للتحقيق، بشأن صرفهم مبلغ 500 ألف جنيه وفقاً لأحكام قضائية كأجر مضاعف عن عملهم أيام العطلات الرسمية باستخدام محررات منسوب صدورها إلى المدارس التى يعملون بها.

قال أمير زيدان مدير إدارة الشئون القانونية، إنه بالتحقيق فى الواقعة، أكد مديرو المدارس الـ5 بعدم قيامهم بالتوقيع على أى إفادات تتضمن أحقيتهم فى صرف بدل راحة عن يوم السبت والعطلات الرسمية لأى عامل أو مدرس، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2016 بما يفيد تحمل هؤلاء العاملين مسئولية التلاعب بتلك الأوراق الرسمية.

أكد المحافظ، أنه لا أحد فوق القانون وأن جميع المواطنين سواء ضماناً لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة قواعد وضوابط المهنة.