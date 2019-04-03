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محافظ البحيرة يقرر صرف 300 ألف جنيه لدعم نادى دمنهور للصعود للدورى الممتاز

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:44 م
محافظ البحيرة يقرر صرف 300 ألف جنيه لدعم نادى دمنهور للصعود للدورى الممتاز اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، دعم نادى العاب دمنهور بمبلغ 300 ألف جنيه لتخطى أزمته المالية وتحفيز فريق كرة القدم للصعود إلى الدورى الممتاز  ومواجهة اللقاء المرتقب أمام بلدية المحلة.

كما وعد محافظ البحيرة  لاعبى فريق كرة القدم بصرف مكافاة مالية مجزية لكل لاعب فى حالة صعودهم للدورى الممتاز  .

جاء هذا خلال إجتماعه مع المحاسب إيهاب عبد الله رئيس مجلس إدارة نادى دمنهور  .

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد تمكن من إحتواء الأزمة المالية التي تواجه اللاعبين ومجلس إدارة نادي دمنهور وتضررهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وذلك من اجل تخطى كافة العقبات التي تواجه اللاعبين وتحفيزهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة .

 

 


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