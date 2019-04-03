محافظ البحيرة يقرر صرف 300 ألف جنيه لدعم نادى دمنهور للصعود للدورى الممتاز

كما وعد محافظ البحيرة لاعبى فريق كرة القدم بصرف مكافاة مالية مجزية لكل لاعب فى حالة صعودهم للدورى الممتاز .

جاء هذا خلال إجتماعه مع المحاسب إيهاب عبد الله رئيس مجلس إدارة نادى دمنهور .

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد تمكن من إحتواء الأزمة المالية التي تواجه اللاعبين ومجلس إدارة نادي دمنهور وتضررهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وذلك من اجل تخطى كافة العقبات التي تواجه اللاعبين وتحفيزهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة .