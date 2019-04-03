محافظ البحر الأحمر يصدق على تراخيص 23 منشأة طبية و21 قرار غلق لاخرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

صدق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر على اصدار 23 قرار ترخيص منشأة طبية منها 13 قرار لعيادات خاصة بتخصصات مختلفة كذلك 10 قرارات لنوادى صحية ملحقة بفنادق سياحية.

كما أصدر قرارات غلق لمنشآت طبية غير مرخصة، والتى شملت قرارات عيادات خاصة للكشف الطبي ونادى صحى وعيادات ملحقة بفنادق سياحية وذلك لعدم الانتهاء من الاجراءات الفنية الخاصة بها وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة ، ومخالفة احكام القانون .

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة على حرص مديرية الصحة على متابعه التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل،واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ارتكابها، وذلك حرصا على صحه وحياه المواطنين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.