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محافظ الإسماعيلية ينسق مع الإسكان لحل مشكلة المنتفعين بمشروع الـ960 وحدة بمدينة المستقبل

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:51 م
محافظ الإسماعيلية ينسق مع الإسكان لحل مشكلة المنتفعين بمشروع الـ960 وحدة بمدينة المستقبل جانب من لقاء المحافظ
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ،على أن هناك تنسيقات مع وزارة الإسكان والوزارات المعنية للتوصل الى حل جذرى لمشكلة الحاجزين والمنتفعين بمشروع الـ960 وحدة بمدينة المستقبل، وإتخاذ اللازم لسرعة حلها فى أسرع وأقل وقت ممكن حتى يتسنى تسليم تلك الوحدات لحاجزيها 

جاء ذلك خلال إستقبال المحافظ لعدد من المواطنيين المنتفعين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع إسكان الـ 960 وحدة بمدينة المستقبل السكنية منذ عدة سنوات، ولم يتسلموها حتى الآن والذين توافدوا على ديوان عام المحافظة لعرض مطالبهم وشكاواهم على المحافظ

وأشار محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء إلى أن خدمة المواطنيين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، مؤكدا على أنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من امكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الاسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن تضافروتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها، من أجل خدمة المواطنيين والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم

ومن جانب آخر ، ناقش محافظ الإسماعيلية، مع المهندس رأفت عبد الهادي محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز الطبيعى والوفد المرافق له من ممثلي الشركة خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، مقترح تقدمت به الشركة للمحافظة بشأن تخصيص قطعة أرض بمدينة المستقبل السكنية لإقامة وإنشاء مستودع إستراتيجي لأسطوانات البوتاجاز، جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة وسعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبيروسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة

وتناول اللقاء بحث ودراسة مقترح تأجير الشركة للمستودعات التابعة للمحافظة وإدارة شروع نقل وتوزيع البوتاجازلتعظيم العائد والموارد المالية للمشروع ورفع كفاءتة .


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