محافظ الإسماعيلية يصرف 15 ألف جنيه دعمًا لمدرسة التربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور خالد قبيص، وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع كبير من أولياء الأمور وأعضاء مجلس الأمناء والآباء ، مراسم الاحتفال السنوى لمدرسة التربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى تضمنت عرض ديفليه للنشاط المدرسى لفريق المسرح بالمدرسة وعرض أوبريت استعراضى بعنوان "الليلة الكبيرة" وعدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية لطلاب المدرسة.

وحرص محافظ الإسماعيلية، خلال زيارته للمدرسة على تفقد الفصول الدراسية والمطعم الرئيسى وقاعات الطعام للاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدمها المدرسة للطلاب وأشاد، المحافظ بمستوى النظافة العامة بالمدرسة وجهود جميع القائمين على العمل بالمدرسة من المعلمين والمشرفين والإداريين وأمر بصرف مبلغ 15 ألف جنيهًا دعمًا للمدرسة وتركيب منظومة كاميرات مراقبة لجميع الأقسام والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المطعم والمطبخ وتوفير كافة سبل الدعم اللازم للمدرسة.