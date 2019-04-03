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محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام بريطانيا ويشيد بدورها المتميز

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:59 م
محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام بريطانيا ويشيد بدورها المتميز جانب من استقبال محافظ الاسكندريه للقنصل البريطانى
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الاربعاء، ويندى فريمان قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية، بمقر مكتبه، وذلك لتوديعها عقب إغلاق القنصلية البريطانية بالإسكندرية، تكريما لها ولدورها الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
 
وخلال اللقاء، قدم المحافظ الشكر إلي قنصل بريطانيا، علي دورها المتميز في توطيد العلاقات المصرية البريطانية، وخاصة تطوير العلاقات بين المدن البريطانية والإسكندرية، متمنيا لها التوفيق في مهمتها القادمة، وأشاد بإدارتها الناجحة خلال فترة تواجده في الإسكندرية.
 
ومن جانبها، أعربت ويندى فريمان، عن مدي سعادتها عن الفترة التي تواجدت فيها بالإسكندرية، ممتنه بجزيل الشكر إلي كرم أهل وشعب الإسكندرية، وأكدت علي مكانة الإسكندرية الكبيرة في قلبها، وأن كل من يزورها لا يستطيع مغادرتها بسهولة.
 
كما وجهت فريمان، الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق في مهمته للنهوض بهذه المدينة الجميلة.
 
جانب من استقبال محافظ الاسكندريه للقنصل البريطانى (1)
جانب من استقبال محافظ الاسكندريه للقنصل البريطانى (1)

جانب من استقبال محافظ الاسكندريه للقنصل البريطانى (2)
جانب من استقبال محافظ الاسكندريه للقنصل البريطانى (2)

جانب من استقبال محافظ الاسكندريه للقنصل البريطانى (3)
جانب من استقبال محافظ الاسكندريه للقنصل البريطانى (3)
 

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