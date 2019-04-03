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محافظ أسيوط يستقبل "أشرف عبد الباقي" خلال زيارته لتقديم عروض لصالح معهد الاورام

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:56 م
محافظ أسيوط يستقبل "أشرف عبد الباقي" خلال زيارته لتقديم عروض لصالح معهد الاورام محافظ أسيوط يستقبل الفنان أشرف عبد الباقي
أسيوط فريق المحافظات
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إستقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بمكتبه، الفنان أشرف عبد الباقي، على هامش زيارته للمحافظة، لتقديم عرضه المسرحي "جريما في المعادي"، والتي ستقام على مسرح جامعة أسيوط في الفترة من 3 الى 5 أبريل الجاري.
 
جاء ذلك، بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة .
 
وأكد المحافظ، على دعمه للفن والثقافة، من خلال تنشيط ومساندة الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية ودعم قصور الثقافة في أنشطتها، وتقديم العديد من العروض المسرحية بها، للنهوض بالقطاع الثقافي وإثراء الحركة الثقافية بالمحافظة، لافتا إلى أن المسرح وسيلة ثقافية مهمة وسلاحنا لمواجهة كل الأفكار الظلامية والهدامة وتغيير العادات والتقاليد، موجهًا الشكر للفنان اشرف عبد الباقي على جهوده في مجال المسرح وتبني المواهب الشابة وصقل خبراتهم ومواهبهم.
 
وأعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن تبرعه بإيرادات عرض مسرحية "جريما في المعادي" بجامعة أسيوط، لصالح مرضى معهد جنوب مصر للأورام، معلنًا استعداده تبنى المواهب الشابة من محافظة أسيوط في مجال المسرح، وإقامة العروض المسرحية بقصور الثقافة للوصول إلى المواطنين في كل مكان.
 
كما شهد محافظ أسيوط، أمس "الثلاثاء"، احتفال المحافظة باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد (الأوتزم)، والذي يقام هذا العام تحت شعار "التقنيات المساعدة .. المشاركة الفعالة"؛ وذلك بإضاءة مبنى ديوان عام المحافظة باللون الأزرق، حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلي التركيز على الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد، واستخدام الأدوات المناسبة لهم، والتي تساعدهم في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع، وفي تعزيز المساواة والإنصاف.
 
وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم إضاءة مبنى ديوان عام المحافظة باللون الأزرق، للمشاركة في اليوم العالمي للتوعية بمرض طيف التوحد، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى إهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة التعامل مع الأشخاص المصابين بمثل هذه الأمراض، لذا علينا التوعية بماهية هذا المرض، وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، وسبل التعامل الصحيحة معهم.
 
كما أعلن اللواء جمال نور الدين، عن طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، لقطع أراضي إسكان متميز بمدينتي "أسيوط الجديدة" و"ناصر" بغرب أسيوط، ضمن عدد 1091 قطعة أرض سكنية "اسكان متميز"، تم طرحها بـ 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، بنظام اسبقية الحجر الالكتروني "online"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير قطع أراضي سكنية بالمدن العمرانية الجديدة بالمحافظات، وتحقيق الجذب السكاني لتلك المدن للخروج من الوادى الضيق.
 
وأكد المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى إن الهيئة حددت أسلوب الحجز لقطع الأراضي والمساحات والأسعار متاحة على الموقع الالكتروني  www.hdb-reservation.com اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 .
 
أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (1)
أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (1)

أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (3)
أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (3)

أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (4)
أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (4)

أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (5)
أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى الديوان باللون الأزرق (5)

محافظ أسيوط يستقبل الفنان أشرف عبد الباقي
محافظ أسيوط يستقبل الفنان أشرف عبد الباقي

محافظ أسيوط يستقبل الفنان أشرف عبد الباقي1
محافظ أسيوط يستقبل الفنان أشرف عبد الباقي1

 


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