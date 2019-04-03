محافظ أسيوط يتابع تنفيذ برنامج الذاكرة المؤسسية لتطوير القطاع الحكومى ورفع مستوى أداء العاملين

أسيوط – فريق المحافظات

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مراحل تنفيذ برنامج الذاكرة المؤسسية بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة، وذلك لتعميمه على جميع إدارات وقطاعات المحافظة والأجهزة التنفيذية فى إطار خطة المحافظة لميكنة الإدارات والوثائق والبيانات ورفع مستوى أداء العاملين وتطوير القطاع الحكومى تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، وعلى عبد الله مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام.

وشدد المحافظ خلال جولتة على ربط جميع الإدارات بالبرنامج وتوفير جميع احتياجات مركز المعلومات لتفعيل التطبيق الجيد للبرنامج فضلًا عن سرعة الانتهاء من تدريب جميع الكوادر البشرية والعاملين على إدارة البرنامج والتعامل معه تمهيدًا لتعميمه على كافة القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج الذاكرة المؤسسية والذى يوفر المعلومات الكاملة عن كل ما يخص المؤسسة والموظفين وحفظ وتوثيق كافة الأنشطة والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالمؤسسة إلكترونيًا والربط بين فروعها وتطوير أسلوب العمل الإدارى داخل المؤسسة من خلال تكامل الأعمال فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم فضلًا عن تقليل التكلفة المالية وترشيد النفقات من خلال تقليص الإستخدام الورقى، حيث يتم التعامل بين الإدارات والموظفين من خلال النظام والمتابعة الآلية والتذكير المستمر للعاملين بالمؤسسة بجميع المهام والمسئوليات، بالإضافة إلى إمكانية استرجاع البيانات واستخراج التقارير، وذلك فى إطار التعاون بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء للعمل على رفع مستوى أداء العاملين وتطوير القطاع الحكومي.

كان محافظ أسيوط قد وقع بروتوكول تفعيل برنامج الذاكرة المؤسسية "إدارة نظام المؤسسة الإلكتروني" مع المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة.

كما أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن استقبال منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالمحافظة لعدد 5255 شكوى منذ تفعيل المنظومة وإعادة هيكلتها خلال 6 أشهر فى الفترة من 1 سبتمبر 2018 وحتى 31 مارس 2019 وتم حل 4555 شكوى وتعذر حل 700 شكوى بسبب عدم أحقية الشاكى فى شكواه أو عدم قانونية الشكوى وإحالة بعض الشكاوى للمستشار القانونى للمحافظة للإختصاص وحفظ بعض الشكاوى، حيث إنها محل نزاع قضائى بين المواطنين.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية له، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتفعيل منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين والتواصل المباشر مع المواطنين بالقرى والنجوع وحل مشاكلهم بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية، تم إعادة هيكلة منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالمحافظة والتى تتضمن "مركز خدمة المواطنين ولقاءات المواطنين الدورية بأهالى محافظة أسيوط وأهالى مدينة أسيوط الجديدة والخط الساخن للشكاوى وأرقام الواتس آب والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط وصفحة البث المباشر والبوابة الإلكترونية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك" مضيفًا إنه تم عقد 19 لقاء للمواطنين بمدينة أسيوط و5 لقاءات بمدينة أسيوط الجديدة.

وأشار نور الدين إلى أن شكاوى المواطنين وطلباتهم تمثلت فى طلبات الحصول على فرصة عمل أو وحدة سكنية وشكاوى متعلقة بقطاع التموين وإنشاء وتشغيل المخابز ونقل وانتداب معلمين وشكاوى بخصوص الحصول على معاش تكافل وكرامة وتقنين واضعى اليد على أملاك الدولة والحصول على مساعدات التضامن الاجتماعى وشكاوى متنوعة "أكشاك وطرق وكهرباء ومياه وصرف صحي" لافتًا إلى أن شكاوى وطلبات لقاءات المواطنين خلال 6 أشهر بلغت 686 شكوى وتدرجت من 156 شكوى فى أول لقاء بالمواطنين يوم 19 سبتمبر 2018 حتى وصلت إلى 17 شكوى فى آخر لقاء بالمواطنين يوم 16 مارس 2019 ووصل معدل الإنجاز إلى 91 %.

وأكد محافظ أسيوط، إنه تم فتح قنوات التواصل مع المواطنين والتفاعل المباشر مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين بالديوان العام كل أسبوعين، حيث يتم تقديم الشكوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين بالمحافظة يومياً من الساعة 8 ونصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا ما عدا يوم الجمعة ولقاء المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة، آخر ثلاثاء من كل شهر فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.