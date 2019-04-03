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محافظ أسوان : توفير تسهيلات للمزارعين لتوريد محصول القمح خلال موسم الحصاد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:59 م
محافظ أسوان : توفير تسهيلات للمزارعين لتوريد محصول القمح خلال موسم الحصاد جانب من الاجتماع
أسوان - ندى سليم
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عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، اجتماع بحضور اللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ، ومديرى التموين والزراعة والمطاحن وبنك التنمية الزراعى، بالإضافة إلى مدير مجمع صوامع المفالسة، لمناقشة موقف توريد محصول القمح لموسم 2019 على مستوى المحافظة، موجها بتقديم جميع التسهيلات للمزارعيين لإنتظام إستلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد والذى يبدأ من منتصف إبريل الجارى وحتى منتصف يونيو القادم، لافتا أن إجمالى محصول القمح داخل زمام المحافظة 59 ألف و 744 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان.

وأكد محافظ أسوان، خلال الاجتماع، على أهمية تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام لتفادى أى عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها ومنها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، وصومعة مطاحن كوم أمبو بطاقة 5 ألاف طن، وصوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، فضلا عن صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى بطاقة 400 طن

وطالب المحافظ بالمتابعة اليومية لاستقبال حصاد القمح للعام الحالى أولاً بأول وخاصة أن أسوان هى من أولى المحافظات التى تبدأ بجنى وتوريد محصول القمح نظراً لإرتفاع درجات الحرارة بها، موجهاً بالإستعداد الجيد لاستقبال السلع الغذائية والأساسية التى سيتم توريدها من وزارة التموين للمحافظة، وذلك طبقاً للنموذج الذى أعدته الوزارة والقوى الشرائية والإحتياجات الخاصة بكل مركز ومدينة وذلك من خلال تجهيز المنافذ التابعة للقطاع العام وتحديد مواقعها، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع المنافذ التابعة للشرطة والقوات المسلحة من أجل تحقيق التنافسية فى الأسعار وهو الذى يصب بدوره فى صالح المواطن الأسوانى البسيط من خلال توفير كافة السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية.

 

 

 

 


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