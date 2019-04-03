محافظ أسوان: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصنع كيما بسبب الانبعاثات الكثيفة

أسوان ندى سليم

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تشكيل لجنة مختصة برئاسة المهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة بالمحافظة، لإجراء معاينة ميدانية حول تصاعد إنبعاثات وأدخنة من مصنع كيما للأسمدة الفوسفاتية، مشددا على ضرورة معالجة ذلك، نظراً لتأثيرها السلبى على البيئة المحيطة، وخاصة فى ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة.

و كشف تقرير اللجنة، عن وجود إنبعاثات كثيفة من أكسيد النيتروجين من مداخن وحدة إنتاج الحامض بالمصنع، وذلك نتيجة لعدم ضخ غاز الأكسجين بالوحدة، وهو الذى يساهم فى منع إنتشارها بالهواء فى البيئة المحيطة، وبناءاً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة، لتجاوز الحدود المسموح بها للانبعاثات الناتجة من المصنع.

كما تفقد محافظ أسوان، مستوى النظافة وإنتظام المرافق العامة والحركة المرورية بطريق الشلال / كيما ومنطقة فيله، وأيضاً طريق السماد والسيل الجديد وميدان المحطة ، مشددا على مسئولى المرور بتنظيم حركة سير السيارات والمركبات بهذه الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بها، بجانب تكليفه لمسئولى المرافق برفع إشغالات إحدى محلات بيع مواد البناء بطريق السماد، و التعامل مع إشغالات بائعى الخضروات والفاكهة بالمحاور المختلفة، ومنها بجوار سور السكك الحديدية لمنع حدوث تكدس أو تعطيل للحركة المرورية ، بجانب الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى داخل مدينة أسوان لتكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها من الزائرين والسائحين .