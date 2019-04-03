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مجلس مدينة البياضية يسترد قطعة أرض أملاك دولة بمنطقة حوض العمدة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:23 ص
مجلس مدينة البياضية يسترد قطعة أرض أملاك دولة بمنطقة حوض العمدة إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال مجلس مدينة البياضية شمال الأقصر، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للحفاظ على كافة أراضى الدولة من شاغليها وواضعى اليد عليها دون سند قانونى، وتمت الحملة تحت إشراف رئيس مركز ومدينة البياضية، ونائب رئيس المركز أحمد حسين همام.

وأسفرت الحملة عن استرداد قطعة أرض أملاك دولة، وتحديداً بمنطقة حوض العمدة رقم 18 والمقدرة بمساحة 700 متر، حيث تم التعامل مع كافة الإشغالات المتعلقة بشاغليها، وذلك باستخدام المعدات الثقيلة تمهيداً لاستغلالها فى مشروعات النفع العام.


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