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الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:24 م
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فيديو.. حملات تموينية مكبرة تستهدف الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:18 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة تستهدف الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار حملة تموينية - أرشيفية
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قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بشن حملات تموينية مُكبرة وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية للإستخدام الآدمى ، ووصول الدعم لمستحقيه أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع والمنتجات الإستهلاكية الضرورية بأسعار مخفضة فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية وتجار الأسواق العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي اطار متصل ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

 


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