فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إلغاء الدعم نهائيا عن قطاع الطاقة سيتم تفعيله في العام المالي 2021-2022، مع إبقائه للفئات الأولى بالرعاية قليلة الاستهلاك.

وأضاف حمزة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير البترول والطاقة أعلن في عام 2014 عن خطة تستمر 5 سنوات لإلغاء الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي ويتم تفعيلها في شهر يونيو من كل عام مع بداية السنة المالية.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تحريك سعر صرف الدولار تسبب في زيادة أعباء على الميزانية في مجال دعم الطاقة، وكان متوقع أن يتم إلغاء الدعم بالكامل في عام 2018-2019 ولكن تم إضافة 3 سنوات أخرى حتى يتم رفع الدعم بالكامل وسيكون في بداية العام المالي 2021-2020.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على ارتفاع ثقافة ترشيد الكهرباء بين المصريين ومع تحريك الأسعار بدأ المواطنون يراقبون معدل الاستهلاك وبالتالي انخفض استهلاك الكهرباء وسط وجود فائض كبير من الطاقة.