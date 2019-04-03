فيديو.. الجيش الليبى يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدن المنطقة الغربية

كتب : أحمد جمعة

دفعت قوات الجيش الوطنى الليبى بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدن المنطقة الغربية، وذلك بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش الوطنى تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضى الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة فى المنطقة الغربية.

وأكد مكتب إعلام الجيش الليبى، على أن القوات المسلحة الليبية حريصة على سلامة المواطنين والممتلكات العامة فى البلاد.

ونشر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مقطع فيديو يبرز تحرك كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى المنطقة الغربية.

وأبرزت مقاطع نشرتها خلية الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى تحرك كتيبة طارق بن زياد بكامل عتادها وأفرادها وآلياتها للمنطقة الغربية لتنفيذ تعليمات وأوامر القيادة العامة المحددة مسبقا فى تلك المنطقة.

فيما نشرت الكتيبة 155 مشاة مقطع فيديو يظهر تحرك قواتها بكامل عدتها إلى منطقة محددة بالمنطقة الغربية.

وكانت الكتيبة قد دعت كافة أفرادها من ضباط وضباط صف وجنود إلى ضرورة الالتحاق الفورى كل حسب مكان التجمع، والبقاء على أهبة الاستعداد للضرورة والأهمية القصوى.