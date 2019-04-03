طرق حماية الأطفال من الإصابة بالسمنة × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تعرف السمنة عند الأطفال على أنها زيادة فى الوزن عن المعدل الطبيعى لطولة وعمرة ونوعه، ما يستوجب ضرورة مواجهتها بحماية الأطفال من الإصابة بها.

"اليوم السابع" يستعرص أسباب تعرض الأطفال للسمنة وطرق حمايتهم منها لضمان صحة جيدة وفق بيانات وزارة الصحة والسكان.

1- تناول الأطفال لأطعمة عالية السعرات والدهون والسكر مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والحلويات ما يتطلب الاستغناء عنها.

2- قلة تناول الخضروات والفاكهة.

3- قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة والجلوس لفترات طويلة أمام التليفزيون والمحمول والكمبيوتر والألعاب الإلكترونية.

4- استبدال تناول الطعام المحضر فى البيت بالوجبات السريعة غير الصحية عالية السعرات الحرارية.

5- يجب البعد عن جميع الأسباب السابقة لمنع إصابة الأطفال بالسمنة لضمان صحة أفضل لهم.