طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا العام بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى لا يوجد ملاحق، قائلين سيؤدى الطلاب امتحانين نهاية الترم من العام الدراسى الحالى، وهذا كل ما فى الأمر، و إذا حصل الطالب على درجات نجاح ليس ضروريا أن يخوض الثانى.

وتابع الوزير عبر رده على استفسارات بعض من أولياء الأمور عبر جروب أدعم طارق شوقى على الواتس آب": المواعيد مزدحمة بسنوات نقل وثانوية عامة وإجازات وكأس الأمم ورمضان وبالتالى نبذل ما نستطيع وعلينا جميعا تفهم صعوبة الجدولة فى ظل كل هذه الظروف.

وكان البعض تسائل حول الامتحان الرابع للصف الأول الثانوى مؤكدين أنه يشبه الملحق لمن رسب فى الامتحان الثالث.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى، إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة إن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن، حتى يتم الحديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة، فيما يتم نشره، وعدم الترويج لبعض الشائعات التى قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة اتخاذ قرارات أو إجراءات جديدة سيتم إعلانها بمنتهى الشفافية وفى الوقت المناسب.