ضبط 98040 هاربا من أحكام وتحصيل 4 ملايين جنيه خلال شهر مارس بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، على مدار شهر مارس الماضى، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت عن ضبط 98040 هاربا من أحكام، منهم 30 ألفا 458 حكما جزئيا و3877 هاربا من حكم مستأنف، و62 ألفا و245 حكما فى غرامات، و1300 حكم مخالفة، و160 جناية، وتحصيل 4 ملايين و244 ألفا و305 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.