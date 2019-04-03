ضبط 9 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور، 9 سائقين سيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفر عن وجود 9 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "غريب.ج.م"38 عامًا صاحب مكتب رحلات مقيم السويس و"اسماعيل.م.س"24 عامًا سائق مقيم فاقوس شرقية و"محمد.م.س"27 عامًا بكالوريوس تجارة مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"عاطف.ح.ا"51 عامًا مقيم ميت غمر دقهلية و"رضا.ا.ا"45 عامًا سائق مقيم السنطة غربية و"احمد.ع.ع"25 عامًا سائق مقيم دائرة مركز التل الكبير و"رياض.ع.ا"43 عامًا سائق مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية والمتهم "محمد.ال.م"42 عامًا سائق مقيم بأبوكبير شرقية و"ابراهيم.ع.ا"36 عامًا سائق مقيم الصالحية شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.