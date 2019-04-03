ضبط 7 أطنان جمبرى مجمد منتهى الصلاحية قبل شم النسيم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط قرابة 7 أطنان "جمبرى مجمد" منتهى الصلاحية خلال حملة أمنية مكبرة بالقليوبية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول غير المشروع ، لاسيما فى مجال المستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والغش التجارى فى المواد الغذائية..فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط ("بائع متجول - سن 69" ، ومقيم بدائرةمركز شرطة إمبابة بالجيزة) ، وبحوزته كمية من "الجمبرى المجمد " قدرها (1,970 طن) منتهية الصلاحية ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وضبط ("شخص" ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) ، وبحوزته كمية من "الجمبرى المجمد " قدرها (4,965 طن) منتهية الصلاحية ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.