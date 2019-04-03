صور.. كثافات مرورية بمحور الشهيد اتجاه التجمع بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بمحور الشهيد بسبب أتوبيس معطل بالطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من مدينة نصر حتى التجمع، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، وسط انتشار الخدمات لسحب الكثافات.



أتوبيس معطل

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى بمحور الشهيد بأتوبيس معطل بالقرب من مستشفى الشرطة اتجاه محور المشير طنطاوى، تسبب فى كثافات مرورية ، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور وأمر بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



تواجد رجال المرور بالطريق



جانب من عمليات الرفع



عمليات رفع أتوبيس معطل



كثافات مرورية بسبب أتوبيس بمحور الشهيد



نتشار الخدمات